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Dünya
AA 01.09.2026 17:17

Belçika'da kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşandı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülkede kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi.

Belçika'da kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşandı

RMI'den yapılan açıklamada, sıcaklıkların 16 Haziran'a kadar mevsim normalinin altında seyrettiği ancak bu tarihten sonra hızla yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı 1833'ten bu yana ilk kez ortalama yaz sıcaklığının 20 santigrat derecenin üstünde ölçüldüğü, böylece en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı belirtilerek, bundan önceki en sıcak yazın 2018'de 19,9 dereceyle ölçüldüğü hatırlatıldı.

Yaz boyunca üç farklı sıcak hava dalgasının Belçika'yı etkilediği ifade edilen açıklamada, 17-28 Haziran arasında etkili olan ilk dalganın "en uzun ve şiddetli" sıcak hava dalgası olduğu bildirildi.

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