Putin: Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.

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