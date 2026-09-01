Putin: Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.