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Gündem
AA 01.09.2026 16:32

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni adım: Artemis Mutabakatı imzalandı

Türkiye'nin Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Artemis Mutabakatı imzalandı.

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni adım: Artemis Mutabakatı imzalandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Artemis Mutabakatı'nı imzalaması hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye'nin, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan ilkeler bütünü niteliğindeki Artemis Mutabakatı dün imzalandı.

"Türkiye, Artemis Mutabakatı'yla da ortaya konulan anlayış çerçevesinde uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına yönelik uluslararası işbirliğini desteklemeyi, uzay teknolojileri ve keşfi alanındaki çalışmalara uluslararası hukuk temelinde kapsayıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla katkı sunmayı sürdürecektir" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye'nin 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin de bu ortak vizyonun pekiştirilmesi için önemli bir zemin teşkil edeceği belirtildi.

Artemis Mutabakatı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Artemis Mutabakatı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, 2020'de 7 ülkeyle (Avustralya, Kanada, İtalya, Japonya, Lüksemburg, BAE ve Birleşik Krallık) birlikte başlatılan Ay keşiflerinin güvenliğini artırmaya, dış uzayın sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeye matuf, bağlayıcılığı olmayan ilkeler manzumesi niteliğinde bir belge.

Halihazırda 70 ülkenin imzacı olduğu Artemis Mutabakatı'nın imzalanmasıyla, Türkiye'nin Artemis Programlarında ortak ülke olarak yer alması mümkün olabilecek. Türkiye'nin Artemis Programı'na dahil olması, gelişmekte olan uzay sanayisinin küresel uzay ekonomisine entegrasyonu ve Milli Uzay Programı'nın ilerletilmesi için katkı sunacak.

Artemis Mutabakatı, Türkiye'nin 2022-2030 Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'nde belirlenen, uzay teknolojileri ile sanayilerinde yerli ve milli kapasite-kabiliyetlerin geliştirilmesi maksadıyla bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefiyle de örtüşüyor.

Bu bağlamda, Türkiye'nin Artemis Mutabakatı'na katılımı, Türkiye Uzay Ajansı ile TÜBİTAK-UZAY işbirliğinde yürütülen Türkiye'nin ilk Ay görevi olacak "Ay Araştırma Projesi (AYAP)" ve NATO’da uzay ve havacılık alanında devam eden projelerdeki işbirlikleri bağlamında katkı sağlayacak.

Türkiye'nin 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi de Artemis Mutabakatı ile ortaya konan anlayışın pekiştirilmesi için önemli bir zemin teşkil edecek.

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