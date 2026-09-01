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Gündem
AA 01.09.2026 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da diplomasi trafiği
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