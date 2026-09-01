Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'ten ayrıldı.