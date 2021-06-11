Yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı.

Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

"İhracatçımızın pazarlara erişimi kolaylaşacak"

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçıların, ürünleri dünyaya hızla ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürüttüklerinin belirtti.

Önemli ihracat pazarlarının aşı pasaportu uygulaması başlattıklarını, bu pazarlara erişimi alınan aşı kararının kolaylaştıracağının altını çizen Gülle, "Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Berber ve kuaförlerin de aşılanmasına başlanıyor

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" demişti.

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Avukatlar da aşılanacak

Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Gıda sektöründe çalışanlar da aşılanacak

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.