Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Sağdıç'ın dün şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" sözlerini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Sağdıç'ın fotoğrafına da yer verildi.