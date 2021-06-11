Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 07:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Sağdıç'ın dün şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.
"Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"
Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" sözlerini kullandı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Sağdıç'ın fotoğrafına da yer verildi.
June 11, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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