Türkiye ile Mısır arasındaki yeni döneme parlamenter diplomasi hamlesi ekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz, Mısır ile yürütülen parlamenter diplomasinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Parlamenter diplomasiyi hayata geçireceğiz"

Mısır ile yeni bir köprü kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Her partiden temsilcilerimizle bu grubu oluşturduk. İnşallah Mısır tarafında da bu platform oluşturulduğunda muhakkak ki kamu diplomasinin yanında parlamenter diplomasiyi de hayata geçireceğiz" dedi.

"Dışişleri Bakanlarımız görüşecek"

İsmet Yılmaz, parlamentolar arası ziyaret mesajı vererek, "Dışişleri Bakan Yardımcılarımız görüştü. Şimdi Dışişleri Bakanlarımız görüşecek. Maslahatgüzar seviyesindeki ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılacak. Bu arada parlamento grupları arasında da ziyaretler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ticaret hacmi artacak"

Dostluk grubunun ekonomiye de katkısının olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Yine orada büyük miktarda Türk yatırımcısı var. İnanıyoruz ki bu parlamenter diplomasiyi de etkin şekilde işlettiğimizde bu ticaret hacmi de artacaktır. Kardeşlik ebedidir."



Dostluk grubu 8 yıllık aranın ardından 20 Nisan'da kurulmuştu. Yönetimi ve üyeleri belli oldu. Şimdi gözler Mısır Meclisinde.

"Parlamenter diplomasinin öncü grubu dostluk gruplarımız"

Mısır ve Türkiye arasında normalleşme adımları birbirini izlerken bir adım Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelmişti. Mısır ile diplomatik temaslarda açılacak yeni dönemin ilk sinyalini Meclis Başkanı Mustafa Şentop vermişti. Dostluk grubunun iki ülke ilişkilerinde faydalı olacağını belirten Şentop, "Mısır ve Libya için de bir dostluk grubunun kurulması önemli çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu dostluk gruplarımız" demişti.

AK Parti Grubu'nun nisan ayı sonlarına doğru TBMM Başkanlığına, Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl aradan sonra Parlamentolar arası Dostluk Grubu kurulması konusunda yaptığı başvuru, 30 Nisan’da Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmişti.

Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyordu.

İlişkilerde yeni dönem

Kuzey Afrika ülkesi Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları uzun bir süredir devam ediyor.

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

İlk ziyaret