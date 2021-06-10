Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021
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