Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim kastımız gayet açık net"

Güvenli turizmle ilgili biliyorsunuz önemli bir konseptimiz var bunu değerlendiriyoruz. Bugün hatta bu konudaki bir açıklamam da biraz Türkiye'de yanlış yorumlanmış onu da gördüm. Fakat bizim kastımız gayet açık net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Tabii turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Turistin gördüğü derken turistin uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz açık ve net.

Bunu sadece turisti korumak için değil kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği, yani otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor demek yanlış.

"Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır"

Bugün Türkiye'de yüzde 26'ya ulaştık. Yani hem çift doz hem tek doz ikisini beraber vatandaşımızı korumak için yapıyoruz, çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacaklar. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmesi için bu tedbirleri alıyoruz.

Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu da buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da yanlış bir şeyi yok. Aşı vatandaşlarımızı korumak için, COVID'den korunmak için yapılmaktadır.

"Pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı"

Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk. Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İskikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı. İkili ilişkilerde neler yapılabilir? Bunu ele aldı arkadaşlarımız. Ayrıca her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldılar.

[Mısır ile normalleşme süreci] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Görüşmeler pozitif bir ortamda gerçekleşti.

Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusu hepimiz için önemli, Mısır için de önemli. Her zaman söylüyoruz. Mısır ile burada yapabileceğimiz bir işbirliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır. İlişkiler o noktaya geldiğinde bunları da elbette görüşürüz.

"Görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek"

Bu iki günlük görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek. Arkadaşlar döndükten sonra konuşacağız. Daha sonra hangi adımlar atılabilir bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Şimdi Kahire'de bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile biz zaten geçmiş dönemlerde de New York marjında, Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Toplantıları marjında, Türkiye'de yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştık. Zaten bu anlamda her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız.

En son Ramazan tebriği için de beni aramıştı. Bu gemi kazasında ben kendisini aramıştım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Önümüzdeki süreçte tabii ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir.