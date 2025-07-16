90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, tüm il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camiinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan sela, Ankara semalarında yankılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen anma programı kapsamında cami minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık kalacak.