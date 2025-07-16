Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.07.2025 00:20

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

15 Temmuz kahramanlık destanının 9. yılında Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde selalar okundu.

90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, tüm il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camiinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan sela, Ankara semalarında yankılandı.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen anma programı kapsamında cami minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık kalacak.

ETİKETLER
15 Temmuz Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
23:44
Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım
23:37
Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 51 kişi hayatını kaybetti
23:14
Denizli'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
23:13
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
22:58
Washington, İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli ile ilgili soruşturma istedi
Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
15 Temmuz şehitleri dualar ve gözyaşlarıyla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualar ve gözyaşlarıyla anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ