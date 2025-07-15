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Gündem
AA- TRT HABER 15.07.2025 22:44

15 Temmuz kahramanlığı, "En uzun gece" destanı ile sahneye yansıdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'En Uzun Gece' adlı destanın ilk gösterimi Beştepe'de gerçekleştirildi. Dev prodüksiyonda, o gece verilen eşsiz mücadele; gerçek görüntüler ve ünlü şairlerin dizeleri eşliğinde canlandırıldı.

15 Temmuz kahramanlığı, "En uzun gece" destanı ile sahneye yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"En Uzun Gece" temsilinde, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması süreci ve bunu haber alarak yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucu, gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

15 Temmuz gecesi, Ankara-İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arka planları kullanılarak sahneye taşındı.

15 Temmuz kahramanlığı, "En uzun gece" destanı ile sahneye yansıdı

En Uzun Gece destanı için Mehmet Akif Ersoy'dan "Birlik", "Cenk Marşı", "Yeis Yok", "Şehitler Abidesi İçin", Bahtiyar Vahapzade'den "Allah", Sezai Karakoç'tan "Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine", Nurullah Genç'ten "Uyan Artık Yiğidim", Abdurrahim Karakoç'tan "Aydınlık" ve "Tut Ellerimden", Attila İlhan'dan "Ben Sana Mecburum" şiirlerinden bestelenen müziklerle 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhu sahnede büyük bir coşkuyla yeniden canlandırıldı.

253 şehidin ismi perdeye tek tek yansıtıldı

Temsilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi vatandaşları meydanlara çağırma anı ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı anlardan görüntüler yer aldı. Sahnede açılan dev Türk bayrağı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Temsilin sonunda 253 şehidin ismi perdeye tek tek yansıtıldı.

Temsilin ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve eşi Nadire Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesi sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan projede emeği geçenleri tebrik etti.

Temsile, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı.

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