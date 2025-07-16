Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

Tekirdağ'ın Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Karadan müdahalemiz devam ediyor. Gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü planlamasını yaptı, müdahale edilecek. Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok. Gün doğunca hava araçları devreye girince, yangın hissedilir şekilde kontrol altına alınmış olacak."

Tekirdağ

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.34'te Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın ihbarından 6 dakika gibi kısa bir süre sonra, saat 13.40'ta ekiplerin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, alevlerin bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının meydana geldiği anda hava sıcaklığının 32 derece, rüzgar hızının ise saatte 46 kilometre olduğu bilgisine yer verildi. Yangının sıcak hava ve şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit etmeye başladığı ifade edildi.

Yangına 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arazöz ve 350 personelden oluşan ekiplerle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucu yangının yerleşim yerleri istikametindeki enerjisi düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."

Yerleşim yerleri boşaltıldı

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Kocaali Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ Valiliğinden sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı.

Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur."

Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bu mahalledeki bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına aldığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.