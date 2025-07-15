Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yiyecek bulma ümidiyle insani yardım almak isteyen Filistinliler ve sivil yapılar vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Şati Kampı'nda İsrail ordusunun "Nassar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev yıkılırken, patlama sonucu yangın meydana geldi ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının kentin doğusundaki Tuffah Mahallesinde Şaban er-Ris Okulu çevresini hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Derec Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı binada 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Zerka Mahallesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesinde evini bombaladığı 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Er-Rimal Mahallesi'nde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın İsrail ordusunca bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü Gazze Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım merkezi yakınında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si kadın 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi'de İsrail ordusunun Cerrar el-Kudra Okulu'nun çevresinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivilleri hedef alması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde, İsrail helikopterlerinin 2 evi hedef alması sonucu aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Cibaliya'nın doğusunda binaları ve çeşitli yapıları havaya uçurmaya devam ediyor, bölgede büyük patlama sesleri duyuluyor.