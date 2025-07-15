Washington, İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli ile ilgili soruşturma istedi

Huckabee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı Filistinli Sayf Musallat isimli 20 yaşındaki gencin Batı Şeria'nın Sincil bölgesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği sırada darp edilerek öldürüldüğünü hatırlattı.

Musallat'ın öldürülmesiyle ilgili İsrail'den etkin bir soruşturma talep ettiğini aktaran Huckabee, "Bu suç ve terör eyleminin hesabı sorulmalıdır. Sayf henüz 20 yaşındaydı." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde ailesine ait arazide bulunan Musallat'ı darp ederek öldürmüşlerdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Seyfeddin Kamil Abdulkerim Musallat, Ramallah'a bağlı Sincil beldesinde İsraillilerin saldırısı sırasında vücudunun birçok yerinden aldığı darbeler sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Musallat'ın ailesi ise İsraillilerin saldırıdan sonra 3 saatten fazla süre boyunca ambulansı olay yerine ulaşmasına engel olduklarını ve Musallat'ın daha sonra hastane yolunda yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.