CHP, partiden istifa eden Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'den istifa etti. Çiçek, CHP yönetimine "650 milyon lirayı hangi medya organlarına verdiniz?" diye sordu. CHP yönetimi, Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Çiçek partisi ile yollarını ayırdı. Çiçek, İstifanın ardından CHP yönetimini sert dille eleştirdi.
Son 3 yılda CHP'nin kasasından bazı isimlere 650 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Çiçek, "Bu para kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildi?" diye sordu.
Çiçek, " Bu ödemelerin hesabını soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir." dedi.
CHP'den suç duyurusu
Çiçek'in açıklamaları, CHP cephesinden tepki çekti. Sessizliğini bozan CHP, iddiaları yargıya taşımaya karar verdi.
CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
CHP yönetimi ayrıca, Çiçek hakkında tazminat davası açacaklarını da duyurdu.
İnce'nin partisine katılması bekleniyor
Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.
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