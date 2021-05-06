Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile 8 yıl aradan sonra yapılan resmi görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

"Görüşmeler samimi havada gerçekleşti"

2 gündür Kahire'de devam eden görüşmelerin bugün sonlandığının belirtildiği açıklamada görüşmelerin samimi havada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı:

"Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."