Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 seçimi için de harekete geçiyor. Parti yönetimi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda alan araştırması başlatacak, halkın görüşü alınacak.

Öncelikle CHP'nin az oy aldığı bölgelere gidilecek

CHP kurmayları araştırmayı il gezilerinde yapacak. Tam kapanma nedeni ile ara verilen il gezileri bayramdan sonra tekrar başlayacak. Bu kapsamda öncelikle CHP'nin az oy aldığı bölgelere gidilecek.

CHP içinde çok tartışılan adaylık konusunda böylece ilk adım atılmış olacak.

Kılıçdaroğlu, öne çıkan isimleri A takımı ile değerlendirecek

Millet ittifakının ortak adayı ile ilgili de halkın görüşü sorulacak. Kılıçdaroğlu, öne çıkan isimleri A takımı ile değerlendirecek.

Genel başkan yardımcıları 25'erli gruplar halinde CHP'nin az oy aldığı illere gidecek. Listenin başında Rize, Trabzon, Giresun, Şanlıurfa ve Mardin var. Hazırlanan raporlar Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilecek.