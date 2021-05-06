Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Özer'in son görüntüsüne soruşturmayı Arnavutluk'ta takip eden TRT Haber ekibi ulaştı.

#SONDAKİKA

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne TRT Haber ulaştı. Ortaya çıkan görüntüye dair detayları, soruşturmanın izini Tiran'da süren @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı.https://t.co/UNIZJiNraD pic.twitter.com/ObQBM8bmQc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2021

Özer'in daha önce, başkent Tiran'da kaldığı otel odası görüntülenmişti. Şimdi de otele giriş anında resepsiyonda işlemlerini yapılırken beklediği fotoğrafa ulaşıldı.

Kırmızı montlu, Özer'in her anında yanındaydı

Fotoğrafta Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. Yanındaki kırmızı montlu ise Özer'i Arnavutluk'ta karşılayan, işlerini takip eden ve ona yardım eden kişi. Kırmızı montlu, Özer'i otelde de yalnız bırakmadı.

Faruk Fatih Özer, kırmızı montlu ile geldiği otelde 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Ücreti peşin ödedi ancak ikinci günü otelden ayrıldı.

[Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı otel. ]

Özer ve "kırmızı montlu" aranıyor

Özer de kırmızı montlu kişi de hala aranıyor.

Kaçmış olma ihtimaline karşı aramalar Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da da yoğunlaştırıldı. Türk polisi bu ülkelerin Interpol polislerini de uyardı.