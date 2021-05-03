Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta kaldığı otel odası ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.

Başkent Tiran'da bulunan bir otelin 3. katında kalan Özer'in 308 numaralı odada 48 saat kaldığı tespit edildi.

Odadan hiç çıkmadı

Özer, bu süre zarfında odadan hiç çıkmadı. Temizlik personelinin bile odaya girmesine izin vermedi. 2 gün otelde kalan Özer, 3 gün rezervasyon yaptırdığı otelden bir gün erken ayrıldı.

Özer'in otele rezervasyonunu irtibatta olduğu Arnavut vatandaşı yaptırdı. Firari Faruk Fatih Özer’in irtibatta bulunduğu isimler yakın zamanda ortaya çıktı.

Bir Arnavut vatandaşı ile sıkça görüştüğü tespit edildi. Aynı kişilerin Tiran’da onunla hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak Özer’i bahsi geçen kişilerle kimlerin tanıştırdığı henüz belirlenemedi.

Kaçış planı içinde farklı isimler de ortaya çıkabilir

Özer, kendi isteğiyle mi gitti yoksa mecbur mu bırakıldı bilinmiyor. Kaçtı mı, kaçırıldı mı? Yasa dışı faaliyet gösteren örgütlerle bağlantısı var mı? Bu soruların cevabı aranıyor.

Operasyon için Türkiye'den Arnavutluk'a giden özel ekip ve Arnavut polisi, bağlantılarını tespit etmek ve Faruk Fatih Özer'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamera: Hayrettin Kavi