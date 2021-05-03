CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümeti tam kapanma döneminde esnafa gerekli desteği vermemekle eleştirdi. Milyonlarca kişinin mağdur olduğunu öne sürdü.

CHP MYK toplantısının gündeminde 17 günlük tam kapanma vardı.

Öztrak: Milyonlarca yurttaşımız desteksiz evlere kapatıldı

“Milyonlarca yurttaşımız desteksiz evlere kapatıldı” diyerek hükümete eleştirilerini yönelten CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Günlük kazançlarıyla yaşayan seyyar satıcılara, ev işçilerine destek vermedi. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödemedi. Küçük esnafımızı zincir marketlere ezdirmeyecek düzenlemeleri yapmadı” dedi.

CHP yönetimi, emniyetin görüntü kaydı genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Öztrak, genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, “Bir genelgeyle anayasa, kanunlar, Anayasa Mahkemesi’nin kararları yok sayılıyor. Biz bugün bu genelgenin iptali için, Danıştay’a dilekçemizi verdik” ifadelerini kullandı.

