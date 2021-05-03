Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik"

Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin 4'üncü günündeyiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde iş yerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil beldelerimize doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattılar. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Edirne'yi merkeze alarak Trakya bölgesinin bir durum değerlendirmesi yaptık.

Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk 3 gününde vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik.

Sputnik aşılarında ilk sevkiyat bu ay

Hem miktar hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz.

Cuma günü ülkemizde 3'üncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik aşısıyla birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun acil kullanım onayı verdiği 3'üncü aşı oldu. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacaktır. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecektir.

"Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı"

Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş başlamıştır. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile birlikte vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Salgının seyri açısından bulunduğumuz il Edirne ve değerlendirdiğimiz diğer illerimiz Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu dört ilimizde son 1 hafta içinde vaka sayıları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.

Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız.

Muhtarların aşılama takvimi başlıyor

Yarından itibaren muhtarların aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir.