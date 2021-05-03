Türkiye'den Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin güçlü desteğiyle yeni bir siyasi sürece adım atan Libya ile yakın temas devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İki bakana Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

Akar ve Güler ilk olarak Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştüler.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberlerindeki heyetler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.

Ziyaretler sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.