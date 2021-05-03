Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Türkiye'den Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin güçlü desteğiyle yeni bir siyasi sürece adım atan Libya ile yakın temas devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İki bakana Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ediyor.
Akar ve Güler ilk olarak Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştüler.
Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberlerindeki heyetler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Ziyaretler sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.