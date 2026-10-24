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Gündem
TRT Haber, AA 24.10.2026 22:30

Türkiye'den Somali'de eğitime destek: Bir okulun derslikleri yenilendi

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir okulun 5 dersliğinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'den Somali'de eğitime destek: Bir okulun derslikleri yenilendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, ülkedeki eğitim alanına yönelik destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mogadişu'daki Maxamuud Hilowle Okulu'nda 5 dersliğin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okula 75 öğrenci sırası, 5 öğretmen masası, 5 öğretmen koltuğu ve çeşitli sınıf malzemeleri teslim edildi.

 

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Somali Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Okul
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