Türkiye'den Somali'de eğitime destek: Bir okulun derslikleri yenilendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, ülkedeki eğitim alanına yönelik destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mogadişu'daki Maxamuud Hilowle Okulu'nda 5 dersliğin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okula 75 öğrenci sırası, 5 öğretmen masası, 5 öğretmen koltuğu ve çeşitli sınıf malzemeleri teslim edildi.

???????????????? Somali’de eğitime destek, geleceğe umut! Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, dost ve kardeş Somali’de eğitim alanındaki destek faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Mogadişu’daki Maxamuud Hilowle Okulunda 5 dersliğin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında okula 75 öğrenci sırası, 5 öğretmen masası, 5 öğretmen koltuğu ve çeşitli sınıf malzemeleri teslim edildi. #MillîSavunmaBakanlığı