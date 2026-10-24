Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu

Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda (BIMDTC-2026) Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdulahi Omer ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile konuk ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

"Kazananı, savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği belirleyecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu belirterek, teknolojik kabiliyetlerin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerle yürütülen askeri iş birliği ve karşılıklı tecrübe aktarımının da bu gücün geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Geleceğin muharebe konseptinde yaşanan değişime dikkati çeken Orgeneral Bayraktaroğlu, "Geleceğin muharebe konseptinde artık muharebenin merkezinde cephe hattı değil, karar alma süresi, algı yönetimi ve sistemler arası etkileşim bulunmaktadır. Geleceğin muharebelerinde kazananı, savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği, insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir." dedi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, yarışmanın 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini anlatarak, "İnsansız sistemler kapsamında, askeri alanda uluslararası düzeyde ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma, 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edildi. Bu kapsamda, 19 ülkeden yarışmacıları ve 14 ülkeden gözlemcileri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İnsanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanılmasının önemine değinen Orgeneral Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Küresel ve bölgesel güvenlik sınamalarının arttığı günümüzde, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte ve etkin kullanılması, muharebe sahasının belirleyici unsurlarından biridir. Bizim hedefimiz; personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için teknolojik imkanları, doğru taktiklerle ve nitelikli insan gücüyle bir araya getirmek zorundayız."

"10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedefliyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yerli ve milli çözümler üretme kabiliyetinin geliştirildiğini belirtti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, savunma sanayisindeki yerlilik oranına dikkati çekerek, "Savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, bu alanda kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucudur. İnsansız sistemler alanında geliştirilen kabiliyetler de ulaşılan teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin TSK'nın gücünü artırdığını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Bu kazanımlar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırırken savunma alanındaki bağımsızlığımızı da pekiştirmektedir. Savunma sanayimizin sağladığı imkanları sizlerin bilgi, tecrübe ve görev azmiyle birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığını, harekat kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli bir uluslararası platform niteliği taşıyor"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerdi.

Orgeneral Tokel, "19 ülkeden yarışmacı ve 14 ülkeden gözlemcinin katıldığı bu organizasyon, farklı ülkelerin askeri personelini bir araya getiren önemli bir uluslararası platform niteliği taşıyor. Aynı zamanda bu yarışma, bilgi üstünlüğünün ve karar alma hızının giderek önem kazandığı günümüzde, farklı orduların askeri birikim ve tecrübelerinin paylaşılmasına imkan sağlamaktadır." dedi.

Yarışmanın ülkeler arasındaki askeri iş birliğine katkı sağlayacağını vurgulayan Tokel, "Bu etkileşimin, geleceğin muharebe sahasında büyük önem taşıyan müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Orgeneral Tokel, "Köklü askeri birikimimiz, harekat tecrübemiz ve yerli ve milli teknolojilerimizle NATO bünyesindeki çalışmalara katkı sunmayı, dost ve müttefik ülkelerle tecrübelerimizi paylaşmayı ve yenilikçi uygulamalarımızla örnek teşkil etmeyi önemsiyoruz." dedi.

Uluslararası yarışmada Türkiye şampiyon oldu

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen final müsabakalarında farklı ülkelerden askeri personelin oluşturduğu takımlar, uçangöz sistemleriyle 23 engelden oluşan parkurda en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti.

Pilotların hız, manevra ve uçuş kabiliyetlerinin değerlendirildiği müsabakalar sonucu, Türk Kara Kuvvetlerinin 1'inci takımı 41,417'lik dereceyle şampiyon oldu.

Pakistan 50,253'lük dereceyle ikinci, İtalya 50,680'lik dereceyle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 57,142'lik dereceyle yarışmayı dördüncü tamamladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Türk Kara Kuvvetleri takımına birincilik ödülünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu takdim etti.

İkinci olan Pakistan takımına ödülünü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel verirken, üçüncü olan İtalya takımı ise ödülünü Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'den aldı.