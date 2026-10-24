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Gündem
AA 24.10.2026 18:27

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ve Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile İstanbul’da bir araya geldi. Bakan Fidan atar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula’yı İstanbul’da kabul etti.

Yemen

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile de İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Katar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.

Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alınd

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Kuzey Makedonya Katar Yemen
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