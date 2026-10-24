Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu göreceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sultanbeyli Belediyesi Kültür-Eğitim-Sosyal Yatırımlar Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yıllar içerisinde Sultanbeyli'nin yatırımlarla, aldığı hizmetlerle çok daha ileriye gittiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren özel önem verdiği ilçedeki yatırımların artırılması için her türlü öncülüğü yaparak yol gösterdiğini anlatan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın, göreve geldiği andan itibaren arkadaşlarıyla beraber canla başla hizmete devam ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, ekonomiden savunma sanayisine, dış politikadan hukuk ve demokrasi alanına kadar birçok reformu gerçekleştirirken, güçlü ve büyük Türkiye idealini ortaya koyarken şehirlerin yerinde saymasının düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, şehirlerin, Türkiye'nin gelişmesinin önemli vitrinleri olduğunu belirtti.

Güçlü Sultanbeyli'nin aynı zamanda güçlü Türkiye'nin yansıması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sultanbeyli'nin her alanda güçlü bir hale getirilmesi için hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin el ele, omuz omuza, iç içe geçerek çalışması her türlü takdirin üstündedir. Ümit ediyorum ki bu çalışma temposuyla Sultanbeyli, önümüzdeki dönemde de fevkalade güçlü şekilde hizmet almaya ve hizmet üretmeye devam edecektir." diye konuştu.

Açılışı yapılacak merkezlerden birisine merhum babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "İnsanın babası hakkında konuşması zordur. Babam ilk hocamdır, ilk yol göstericimdir. İnsanlığa dair, Müslümanlığa dair ilk bilgilerimi kendisinden hem şifahi olarak hem de tecrübe olarak öğrendim. Hayatını hayır hizmetlerine, ilme ve insanların okumasına adayan fevkalade önemli bir insandı. Hayat geliştikçe, yaşımız ilerledikçe çok insan tanıdık. İnsan tanıdıkça rahmetli babamın yerinin ne kadar doldurulmaz olduğunu çok daha iyi anladığımı itiraf etmek durumundayım. Allah ondan ve onunla birlikte bu ülkede bugünlere kadar gelmemizde emeği geçen bütün mücadele ehlinden razı olsun diyor, rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor dönemlerinden birisindedir"

Kurtulmuş, dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, yaşanan çatışmalar, mücadeleler ve gerilimlere değindi.

"Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor dönemlerinden birisindedir." diyen Kurtulmuş, yeni bir küresel sistemin kurulamamış olmasının dünyadaki bu çatışma ve gerilimleri daha fazla artırdığını söyledi.

Kurtulmuş, bu gerilimlerden, çatışmalardan fazlasıyla nasibini alan bölgenin ise Türkiye'nin tam da merkezinde bulunduğu coğrafya olduğunu dile getirerek, böylesine kritik bir dönemde, böylesine zor bir coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgesel çatışma ve küresel gerilimlere rağmen güvenlik ve istikrarını birinci önceliği olarak seçtiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye, böylesine zor bir coğrafyada Allah'ın lütfuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tam manasıyla bir istikrar adası olmaya devam ediyor. Bu istikrar adası olma vasfımızın her türlü kazanımımızdan çok daha değerli olduğunun altını çizmek isterim. Allah bu ülkeye istikrarsızlığı, kargaşayı ve karışıklığı asla göstermesin. Bu istikrarımızın uzun yıllar, kıyamete kadar güçlenerek devam etmesini arzu ederiz." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin istikrarlı şekilde yoluna devam edebilmesi için küresel sistemdeki hedefinin, nerede durmak ve ne yapmak ile nasıl bir ülke olmak istediğinin özümsenmesi gerektiğini dile getirerek, gelecek dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağının altını çizdi.

Çevredeki bütün çatışmalarda Türkiye'nin ana tercihinin, "Diplomasi yoluyla en zor sorunlar bile çözülebilir", "müzakerenin devam etmesi" ve "masanın açık tutulması" yönünde olduğunu anlatan Kurtulmuş, bölgedeki en önemli savaşlardan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık tamamıyla sonsuz yıpratma savaşına döndüğünü, Rusları da Ukraynalıları da bıktırdığını söyledi.

Kurtulmuş, "Esasında söyledikleri çok yüksek perdeden sözlere rağmen her iki taraf da çoktan anlaşmaya razıdır. Dolayısıyla Türkiye olarak ilk baştan itibaren bu konudaki tezimizi tekrarlıyoruz. Bir an evvel Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması, savaşın sona erdirilmesi sadece iki ülkenin değil başta Karadeniz ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın beklentisidir." dedi.

Amerika ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın da Hürmüz Boğazı ve Babulmendeb üzerinde devam eden çatışmalarla çoktan başlangıç noktasının fersah fersah ötesine geçtiğine dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş, bütün dünya ekonomilerini hatta bütün dünyanın mali sistemlerini etkileyen bir yıkım savaşına dönmüştür. Bugün itibarıyla neredeyse 120 dolar seviyesine yükselen petrol fiyatları sadece İran'ı, Amerika'yı ya da bölge ülkelerini değil Türkiye dahil bütün dünya ülkelerini yakından etkilemektedir. Yine bu hafta sonu Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde, başkentinde görülmesi muhtemel büyük sokak kavgalarının arkasında da devam eden bu bölgesel savaşların etkilerinin olduğu aşikardır. Fransa'nın, İtalya'nın ya da başka ülkelerin şehirlerinde insanların sokaklara çıkarken yakındıkları en önemli şeylerin başında gelen, petrol fiyatları olmak üzere geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığıdır. Dolayısıyla bu savaşın da bir an evvel sona erdirilmesi için Türkiye olarak başından beri her iki tarafa da telkin ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakmayın yine yüksek perdeden konuştuklarına, Amerika ve İran, arka planda birbirleriyle görüşmelerini devam ettiriyor, her iki taraf da bir çözüm, bir nihai anlaşma noktasına gelmek için gayret sarf ediyor."

"Bütün insanlık, sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne 'Dur' demektedir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgedeki ve dünyadaki en önemli sorunun İsrail'in 3 yılı aşkın süredir Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insan hakları ihlalleri olduğunu vurgulayarak, bugün gelinen noktada meselenin sadece Gazze ile Hamas'ın 7 Ekim olayları olmadığının ayan beyan ortada olduğunu söyledi.

Filistin meselesinde en önemli etkiyi ortaya koyan, her platformda Filistin'e sahip çıkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye olduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin davası konusunda parlamenter diplomasi çerçevesinde kendisinin de yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin davasında haklılığını ortaya koyan tezlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü haklı olmaktan başka güçlü söz yoktur. Dünyanın en büyük medya gücüne sahip olabilirsiniz, dünyanın en büyük finans gücüne sahip olabilirsiniz, daha açık söyleyeyim, dünyanın neredeyse birçok başkentini de yönetebilirsiniz ama zalimseniz, haksızsanız sözünüzün beş para değeri yoktur ve insanlar gelir bir gün sözünüzün de sizin de değersiz insanlar olduğunuzu anlar. Bugün İsrail böyle bir noktaya doğru hızla gelmiştir. Şimdi seçimlerine birkaç gün kala her türlü melaneti işlemeleri mümkündür, her türlü zulmü işlemeleri mümkündür ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunu size moral vermek için söylemiyorum, bugünler siyonist rejimin iyi günleridir. Önlerinde onları bekleyen çok daha zor, çok daha tehlikeli yollar olduğunu hatırlatmak isterim. Bütün insanlık, insanlığın vicdanı sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne, siyonizmin bu çılgınlığına 'Dur' demektedir. İnşallah bu çılgınlık durdurulacak ve Filistin sonunda özgür olacaktır."

"Terörsüz Türkiye hedefi bölge için de önemli bir hedeftir"

Kurtulmuş, Türkiye'nin böylesi bir dönemde iç kalesini de tahkim etmesi gerektiğinin altını çizerek, terör meselesinin geride bırakılmasının Türkiye'nin iç politikada birinci önceliği olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefinde önemli adımların atıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un gereği olarak da bu konuyla ilgili adımlar atılacak ve artık Türkiye'de terör örgütü bütün silahlarını teslim ederek kendisini feshedecek ve böylece Türkiye, esenlik yurdu, barış yurdu olma noktasında önemli bir adımı daha geride bırakacaktır. Şimdiye kadar 50 yıllık terörle mücadelede kazananlar, terör ve savaş baronları oldu. Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaşımız olacak. Kazanan barış ekonomisi olacaktır. Türkiye'nin her yerinde, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere her tarafında halkımız alın teriyle üretecek ve helalinden kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin terörü tamamıyla bitirerek bölgesinde yıldız ülke olmaya devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefi sadece Türkiye için değil aynı zamanda bölge için de önemli bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu da hep birlikte göreceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin iç kalesini tahkim etmesinin ve bu alanda atacağı adımların başarıyla sonuçlanmasının aynı zamanda yaklaşık bir asırdır uygulanan bölgedeki emperyalist projeleri de sona erdireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin halklarını cetvelle çizilmiş sınırlarla birbirinden bölenler, Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Şiileri, Marunileri, Nusayrileri birbirinden ayırt etmeye çalışanlar artık yolun sonuna gelmişlerdir. Güçlü Türkiye, bu bölgede halkların da toparlandığı güçlü bir merkez anlamındadır. Biz, sadece Terörsüz Türkiye meselesiyle bir örgütün silah bırakmasını değil aynı zamanda bir asır evvel dağıtılan parçalarımızın yeniden derlenmesini, toparlanmasını sağlıyoruz yani yeniden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bölge halklarının birlikte daha güçlü olmasının yolunu açıyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin. Bu millete küçük hedefler yakışmaz. Tarih boyunca hiçbir zaman küçük hedefleri olmayan bu aziz millet, şimdi de büyük hedeflerle güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyor. İnşallah bölgedeki ve küresel gelişmeleri de en iyi şekilde takip ederek o gelişmelerin etkisinde kalmak değil tam tersine o gelişmeleri milletimizin hayrına kullanarak yolumuza devam ediyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından video konferans yöntemiyle temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi.

Şehir Kütüphanesi, Hamidiye Gençlik Merkezi, Fetih Korusu Sosyal Tesisleri, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Şehir Düşünce Merkezi ile Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu'nun açılışı yapılırken Akşemsettin Gençlik Merkezi, Battalgazi ve Mimar Sinan mahallelerinde inşa edilecek 4-6 yaş Kur'an kursları, Ahmet Yesevi Anaokulu, Aydos Sosyal Tesisi Projesi ve Sultanbeyli Terminali'nin temeli atıldı.

Törende AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da konuşma yaptı.