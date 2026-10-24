İletişim Başkanı Duran: BM'nin daha etkin ve adil bir yapıya kavuşması büyük önem taşıyor

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Küresel barışın ve güvenliğin korunması amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler’in, günümüzün krizleri ve insani sınamaları karşısında kuruluş ilkelerine uygun, daha etkin ve adil bir yapıya kavuşmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Gazze’de yaşanan insanlık dramı olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalar, uluslararası sistemin daha kapsayıcı, güçlü ve çözüm odaklı bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, “Dünya beşten büyüktür” anlayışıyla daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sunmaya, barışın, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."