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TRT Haber 24.10.2026 14:16

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

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