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Gündem
AA 24.10.2026 14:03

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yunanistan'ı Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yunanistan'ı Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz

Kurtulmuş, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kurtulmuş paylaşımında, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de "sözde müftüler" dayatmasının, Batı Trakya Türklerinin din özgürlüğüne, Müslüman kimliğine ve inançlarını özgürce yaşama hakkına yönelik açık bir müdahale olduğunu belirtti.

"Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının kendi dini temsilcilerini seçme hakkı tartışmaya açık değil"

Bu kabul edilemez uygulamanın, Yunanistan yönetiminin on yıllardır sürdürdüğü, Türk varlığını inkar eden baskıcı siyasetin yeni bir halkası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir toplumun, ibadetlerini ve dini temsilcilerini devlet eliyle belirlemeye kalkışmak, ne hukuka ne de demokrasinin temel ilkelerine sığar. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının kendi dini temsilcilerini seçme hakkı tartışmaya açık değildir. Bu hakka yönelik her türlü müdahale, yalnızca soydaşlarımızın değil, insan haklarına ve din özgürlüğüne saygı duyan herkesin ortak meselesidir. Temel hak ve özgürlüklerden söz edenlerin, Batı Trakya'da yaşanan bu açık haksızlık karşısında sessiz kalmaması gerekir.

Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Azınlığın iradesiyle seçilmiş müftülerin meşruiyeti, hiçbir dayatmayla ortadan kaldırılamaz. Türkiye olarak soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve haklarını koruma mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız."

Türkiye'den Yunanistan'a, 'seçilmiş müftüleri tanıma' çağrısı
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