Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.10.2026 19:58

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mazlumların sesinin duyulduğu küresel düzen için mücadeleye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutladı. Çelik, "Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mazlumların sesinin duyulduğu küresel düzen için mücadeleye devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır." açıklamasını yapan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür" ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” vizyonuna işaret etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ''Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda; uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ömer Çelik AK Parti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu
20:00
Mısır'dan doğal gaz sondajında olumlu sonuç
19:20
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
19:24
Maçın son dakikalarında fenalaşan futbolcu kalp krizi geçirdi
19:51
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
19:00
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu
Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ