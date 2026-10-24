AK Parti Sözcüsü Çelik: Mazlumların sesinin duyulduğu küresel düzen için mücadeleye devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır." açıklamasını yapan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür" ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” vizyonuna işaret etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ''Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda; uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."