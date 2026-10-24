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Dünya
AA 24.10.2026 21:04

Çin'de Champi Tayfunu nedeniyle 60 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in doğu kıyılarında etkisini gösteren Champi Tayfunu nedeniyle risk altındaki bölgelerde yaşayan on binlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Çin'de Champi Tayfunu nedeniyle 60 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Champi Tayfunu nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'da dünden itibaren 60 binden fazla kişi tahliye edildi.

Şanghay ile birlikte ülkenin doğu kıyısındaki Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde de tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kuzeydoğu yönünde Japonya'ya doğru ilerleyen tayfunun yarın da Çin'in doğu suları ve kıyı bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan en şiddetli fırtına olan Champi Tayfunu, dün Tayvan kıyılarında etkili olmuş, tayfun nedeniyle Ada'da 1 kişi hayatını kaybetmiş, 527 kişi yaralanmıştı.

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