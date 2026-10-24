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Dünya
AA 24.10.2026 17:59

Zelenskiy, ordunun kullandığı Starlink internet hizmetinin eski hızına döndüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu ve yavaşlayan internet hizmetinin "kısıtlamalardan önceki hıza" geri döndüğünü bildirdi.

Zelenskiy, ordunun kullandığı Starlink internet hizmetinin eski hızına döndüğünü söyledi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan "Starshield" sistemlerinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili son günlerde sorunların yaşandığını anımsatan Zelenskiy, "Starlink ve Starshield'in çalışmasını, tüm bu kısıtlamalardan önceki hıza geri getirdik." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu sorunun çözülmesinin, Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetleri ve hava saldırılarının önlenmesi için önemli olduğuna dikkati çekti.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD'li yetkililerle Avrupa'da görüşmelerin yapılması için hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Zelenskiy, "Avrupa diplomasiye dahil olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinin sakinlerine insani yardımın sağlanması için 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkesin ilan edilmesi kararına da değinerek, şunları kaydetti:

"Oleşki konusunda da bir anlaşma yapıldı. Yakında uygulamaya geçilmeli, böylece Oleşki'ye erişim açılmalıdır. Geçici olarak işgal altındaki Herson bölgemizde Ruslar, yollara mayınlar döşedi ve bu nedenle durum zor, son derece zor."

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