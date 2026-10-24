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Dünya
AA 24.10.2026 17:49

Danışmanlarının çoğu, Trump'ın Netanyahu'yu destekleme kararına karşı çıkıyordu

Axios'un haberine göre, Trump'ın yakın danışmanlarının çoğu, ABD Başkanı'nın İsrail seçimlerine müdahil olmaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya doğrudan destek vermemesi gerektiğini düşünüyor.

Danışmanlarının çoğu, Trump'ın Netanyahu'yu destekleme kararına karşı çıkıyordu

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Trump'ın yakın danışmanlarının çoğu, ABD'nin İsrail seçimlerine karışmaması gerektiğini düşünüyordu.

Habere göre Trump'ın yakın çevresindeki danışmanları, Netanyahu dışında bir ismin öncülük edeceği bir İsrail hükümetinin, Trump'ın Orta Doğu ajandasına daha uygun olabileceği görüşünü dile getirdi.

Yetkililerden biri, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğin yine de "kazan-kazan" olduğunu, eğer Netanyahu kazanırsa Trump'ın bunu kendi lehine kullanabileceğini, eğer kaybederse yeni başbakanın Trump'la çalışmak için yine de istekli olacağını savundu.

Bir diğer ABD’li yetkili, Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yer almadığı yeni bir İsrail hükümetiyle çalışmanın daha kolay olabileceğini dile getirdi.

"Tanıdığı bir şeytan"

Habere göre, Trump'ın danışmanlarından biri, başkanın Netanyahu hakkındaki görüşünü "Tanıdığı bir şeytan." sözleriyle ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tam destek verdiğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Netanyahu'ya destek vermeyi reddederek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, ancak Bibi Netanyahu'yu desteklemiyorum da. Bence nihayetinde önemli olan başkanın desteğidir." ifadelerini kullanmıştı.

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