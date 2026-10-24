Katil İsrail, Batı Şeria'nın El Halil şehrine "geniş çaplı askeri operasyon" başlattı

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'de 2 İsrail askerinin öldüğü çatışmanın faillerinin bulunduğu bölgeye saldırıların yoğunlaşacağı duyuruldu.

Bölgeye yönelik askeri faaliyetlerin "birkaç gün daha devam edeceğini" aktaran soykırımcı İsrail ordusu, El Halil'de askeri operasyon bölgesinde bulunan Filistinlilerin arama ve sorgulama sonrasında belirlenen üç noktadan ayrılmalarına izin verileceğini kaydetti.

Askeri operasyon adı altındaki baskınların ve saldırıların, İsrail iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet (Şabak), sınır polisi ve sivil idarenin işbirliğiyle" düzenlendiği bildirildi.

Görgü tanıkları ise soykırımcı İsrail ordusunun 20 askeri araçla El Halil'e giriş yaparken işaret fişekleri ateşlediği bilgisini verdi.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada, 2 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail askeri ölmüş, ordu olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ise soykırımcı İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Katil Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.