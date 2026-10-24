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Dünya
AA 24.10.2026 23:05

İranlı yetkiliden "saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları" tehdidi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, olası bir çatışmada İsrail'de hedef alabilecekleri bazı altyapı noktalarının haritasını paylaştı

İranlı yetkiliden "saldırıya uğramaları halinde İsrail'i hedef alacakları" tehdidi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında "İsrail'in yaşanmaz hale geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da yönetimi devirmeye yönelik açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi.

İran'ın milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir girişim karşısında "İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini" ifade eden Azizi, bunun kendileri için bir saatten kısa süreceği yorumunu yaptı.

Azizi, ayrıca paylaşımında, İsrail'de yer alan Dimona Nükleer Santrali, köprüler, enerji ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların işaretlendiği bir haritaya yer vererek, olası bir çatışmada buraları hedef alabilecekleri imasında bulundu.

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