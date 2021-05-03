Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.https://t.co/XBFbEpO48z pic.twitter.com/TsufYbxlqg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2021

Akar, buradaki ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Libya’nın başkenti Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.