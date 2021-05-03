Türk heyet Libya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerini tamamladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.https://t.co/XBFbEpO48z pic.twitter.com/TsufYbxlqg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2021
Akar, buradaki ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Libya’nın başkenti Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/9vJKu9OhON— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021
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