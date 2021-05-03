Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantılarına katılmak üzere gittiği Edirne'de konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulaması ile beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz gün Antalya'daydık. Bugün ise Edirnede'yiz, Trakya Bölgesi'ndeki durumu ele alacağız. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Edirne'de sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, ihtiyaçları, destek talep edilen konuları istişare etme fırsatı bulduk.

"Milletçe fedakarlığın neticesini vaka ve hastaneye yatışlarda görüyoruz"

Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz COVID-19 hasta sayılarında görülen hasta sayısı nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçilmek zorunda kalındı. İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir.

"Test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu"

Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz.

Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Filyasyon, salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98.

Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7. Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88.

Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.