Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzinsiz 1 Mayıs eylemlerinde 394 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak gerçekleştirilmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahsın yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak 74 ilde 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Mayıs'ta izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak gerçekleştirilmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahsın yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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