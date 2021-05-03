İstanbul'da ne kadar aşı yapıldı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılama rakamlarını paylaştı. İstanbul’da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı.
Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, İstanbul'da aşılama sayısı 4 milyona yaklaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşılamada son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Kentte 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü kişilerin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e çıktı.
60-64 yaş arasında 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye, 55-59 yaş arasında ise 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı.
Aşı tedariki hızlanacak
Aşı tedarikinin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor. Sinovac, BioNTech aşılarının yanı sıra Sputnik V aşısı da aşılama programına eklenecek.
6 ay içinde 50 milyon Sputnik V, haziran sonuna kadar 30 milyon BioNTech aşısı teslim alınacak. 100 milyon doz sipariş verilen Sinovac aşısının da sevk süreci sürüyor.
#İstanbul’umuzda toplam— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2021
3.835.925 doz aşı yapıldı.
65 yaş üstü büyüklerimizin;
1. doz aşılanma oranı %81.75’e
2. doz aşılanma oranı %73.43’e
60-64 yaş
1. doz aşılanma oranı %71,82’ye
55-59 yaş
1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı.
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/1970TXdVFj
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