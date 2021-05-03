Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, İstanbul'da aşılama sayısı 4 milyona yaklaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşılamada son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Kentte 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü kişilerin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e çıktı.

60-64 yaş arasında 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye, 55-59 yaş arasında ise 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı.

Aşı tedariki hızlanacak

Aşı tedarikinin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor. Sinovac, BioNTech aşılarının yanı sıra Sputnik V aşısı da aşılama programına eklenecek.

6 ay içinde 50 milyon Sputnik V, haziran sonuna kadar 30 milyon BioNTech aşısı teslim alınacak. 100 milyon doz sipariş verilen Sinovac aşısının da sevk süreci sürüyor.