Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede en etkili yöntem aşılama.

Türkiye aşı tedariki için çalışmalarını hızlandırırken, Çin'in Sinovac aşısıyla başlayan, Alman BioNTech aşısı ile devam eden tedarik sürecine Rus Sputnik V aşısı da dahil oldu.

50 milyon doz Sputnik V aşısının 6 ay içinde getirilmesi için anlaşma yapıldı.

Alman Biontech aşısı için de yeni siparişler verildi. Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı teslim alınacak.

Sinovac aşısı da planlandığı gibi sevk edilecek. Daha önce toplam 100 milyon doz aşı siparişi verilmişti.

Sipariş edilen aşılar dışında toplam 6 milyon doz BioNTech ve Sinovac aşısı ise şuan kullanıma hazır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac için zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte Türkiye'ye ulaşan doz miktarının da artacağını, diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.