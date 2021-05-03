İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs geçirdikten sonra aşı uygulanan sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma yapıldı.

345 sağlık çalışanının katıldığı, iki grup halinde sürdürülen çalışmada, antikor düzeyleri mercek altına alındı.

Araştırma, antikorun koronavirüs geçirmemiş kişilere göre 3 kat arttığını ortaya çıkardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, enfekte olan kişilerin vücudunun virüsü tanıdığı için aşılamayla birlikte antikorun gerçekten yükseldiğini belirterek, doğal antikorlardan sonra aşılama ile beraber antikorun üç kat arttığını gördüklerini söyledi.

Kocazeybek, enfekte olan ve hiç enfekte olmamış gruplar üzerinde 0 ve 28. gün Sinovac aşıları yapıldığını söyledi.

Antikor düzeyinin birinci dozdan sonra enfekte olanlarda çok yukarıya, 200'ün üzerine çıktığını ifade eden Kocazeybek, aşılamanın gerçekten önemli olduğunu, hastalıktan korunma ve yoğun bakıma düşmeme konusunda eldeki tek silah olduğunu kaydetti.

Sonuçlar, cinsiyet, yaş ve kilo farkı gözetmeksizin, aşının yüksek düzeyde koruyuculuk sağladığını gösterdi.