Batı Şeria'da zeytin hasadına saldırı: Ağaçları yaktılar, gazeteciyi yaraladılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyah kıyafetler giyen ve yüzlerini maskeyle kapatan onlarca İsrailli yerleşimci, Filistinlilerin yıllık zeytin hasadı sırasında bir köye saldırdı. Saldırıda zeytin ağaçları yakıldı, Filistinlilere taş atıldı ve en az 2 kişi yaralandı.

Reuters tanıklarına göre, yaklaşık 80 yerleşimci, Ramallah yakınlarındaki Abu Falah köyünde zeytin toplayan Filistinlilerin bulunduğu bölgeye geldi. Bazı yerleşimcilerin yanlarında gaz tüpleri taşıdığı, bazılarının ise sapanlarla Filistinlilere taş attığı belirtildi.

Filistinli köylüler, saldırılara karşılık vermek amacıyla taş attı. Bölgedeki çiftçilerden Moutaz Abdelhadi, yerleşimcilerin kendilerine saldırarak evlerinden ayrılmaya zorlamak istediğini söyledi.

Soykırımcı İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz kullandı

Saldırı sırasında bölgeye en az iki İsrail askeri cipi geldi. Ancak Reuters'ın aktardığına göre saldırılar askerlerin gelişinden sonra da devam etti. Soykırımcı İsrail askerleri, araçların önünden kaçan Filistinlilerin yönüne göz yaşartıcı gaz attı.

Bölgede gerçek mermiyle ateş açıldığına ilişkin sesler duyulurken, Reuters foto muhabiri silahlı en az bir yerleşimcinin ateş ettiğini gördü.

Filistinli sağlık görevlileri, saldırıda yaralanan 2 kişinin Ramallah bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yaralılardan birinin Washington Post foto muhabiri Heidi Levine olduğu belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, olayla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Batı Şeria'da yerleşimci saldırıları arttı

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının son dönemde arttığı belirtiliyor. İsrailli yerleşimleri izleyen Yesh Din adlı kuruluşa göre, yıllık zeytin hasadının başladığı 27 Eylül'den bu yana Batı Şeria'da en az 170 saldırı kaydedildi.

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerin ve küçük yerleşim noktalarının hızla genişlediği ifade ediliyor. Netanyahu şiddet olaylarını eleştirse de saldırıları önlemek için yeterli adım atmamakla eleştiriliyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin İsrailli yerleşimci ve en az 3 milyon Filistinli yaşıyor. Birleşmiş Milletler kurumları ve ülkelerin büyük çoğunluğu, İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor. İsrail ise bölgeyi işgal altındaki topraklar yerine ihtilaflı bölge olarak nitelendiriyor.

Abu Falah'taki saldırıdan önce, cuma sabahı Turmus Ayya köyü yakınlarında da benzer bir olay yaşandı. Zeytin hasadı yapan çiftçilere saldıran yerleşimcilerin 3 aracı ateşe verdiği bildirildi. Olayın tanıklarından Salah Abu Niswa, saldırganların yalnız yakaladıkları bir kişiyi dövdüğünü söyledi.