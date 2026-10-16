Haaretz: İsrail Cezaevi İdaresi cezasızlık zırhıyla Filistinlilere zulmediyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara uyguladığı şiddet ve zulüm pek çok farklı biçimde kendini gösteriyor.

Esirlere yönelik şiddet uygulamaları arasında, plastik mermilerle ateşlenerek ağır yaralanmalara neden olunması günde yer aldı.

Filistinli esirler, bu tür ateş açma işlemlerinin çok sayıda koğuş ve inceleme içinde, çok yakın mesafeden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca, plastik mermiyle vurulan bir tutuklunun kaldırıldığı ve ameliyatla bir testinin alınmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Plastik mermilerin yakın mesafeden ateşlenmesinin, kayıpların doğurabileceğine ve onun halükarda ağır sporlara yol açtığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3 yıl önce başladığı, bu yana insan hakları hizmetlerinin, Filistinli esirlerin yaralandığı 21 farklı vakanın tespit edildiği belirtildi.

Haberde, ortaya çıkan tablonun, cezaevinde herhangi bir şiddet içerikli isyan ya da olayın görüldüğü anlarda dahi plastik mermilerin yaygın şekilde görüldüğü vurgulandı.

Filistinli esir, hiçbir gerekçe olmadan vuruldu

Bir Filistinli esirin haklarına verilen haberde, söz konusu kişinin onlarca tutuklulukla birlikte kalabalık bir odada beklediği, hiçbir gerekçe olmaksızın vurulduğu belirtildi.

Yaralanan esirin ancak 15 gün sonra cezaevi kliniğine götürüldüğü, ihtiyaç yapıldığı ameliyat ise ancak tahliye edildikten sonra mümkün olduğu kaydedildi.

Haberde bu vakanın, politikanın sadece orantısız güç kullanımından ibaret olmadığı, aynı zamanda Cezaevi İdaresi'nin tedavi tedavi eksikliğinin de ortaya çıktığı ortaya konuldu.

İsrail'de cezaevlerindeki Filistinli esirlerin tedaviyi ihmale maruz kaldığı gerçeğinin zaten bilindiği vurgulandı.

Bu durumun, gardiyanların açtığı ateşle ya da uygulanan yaralanan tutuklulukların tedavi edilmemesinde ve cezaevlerinde bir uyuz salgınının tedavisine göz yumulmasında somutlaştığı belirtildi.

Çok sayıda tutuklunun ise avukat görüşmesi sırasında, tedaviyle sevk edilirken veya başka bir cezaevine nakledilirken ağır şiddete maruz kalmaları nedeniyle şikayette bulunup bulunmadıklarını bildirdikleri aktarıldı.

Yargı toplulukları da tazminatı konusunda değil

Avukat ziyaretlerinin sınırlandırılması nedeniyle insan hakları sorunlarının, maruz kaldığı rahatsızlıktan şikayet eden esirlere sahip olmamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Ayrıca Gazze'ye saldırıların bu yana İsrail'de Kızılhaç'ın cezaevlerini ziyaret etmesine izin vermediği ve bunun da dış denetimin tamamen engellendiği vurgulandı.

Tüm bunların yanında, Yüksek Mahkeme yargıçlarının cezaevlerini ziyaret etme yetkisine sahip olduklarına rağmen yetkilerini ve esir haklarının korunmasını sağlama konusunda bir tutum sergilemelerine işaret edildi.

Filistinli esirler, gardiyanların insafına kalmış durumda

Haberde, Cezaevi İdaresi'nin tüm bu delilleri ve bunların dikkate alınmadığı belirtildi.

Cezaevi İdaresi'nin plastik mermilere ilişkin habere ilişkin cevapta iddiaları reddedildiği aktarılarak, bu durumun Cezaevi İdaresi'nin tutukluluk haklarına karşı davranışta bulunduğu bir kez daha göz önüne serdiği kaydedildi.

Haberde, Filistinli esirlerin gardiyanların insafına terk edildiği, avukat ziyaretlerinin zorlaştırıldığı ve Kızılhaç'ın içeri alınmadığı mevcut işkenceler ve neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan yaşandığı vurgulandı.

"Cezaevi İdaresi, giderek aşırı sağcı Ben-Gvir'e benziyor" vurgusu

Devletin gözetimi altında insanların politikalarından sorumlu olan Cezaevi İdaresi'nin, giderek başında bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e benzemeye başlaması dikkat çekmeye başladı.

Bu durumun kahanist Ben-Gvir idaresinde polisin benzer dönüşüme uğraması kadar tehlikeli olduğu kaydedildi.

Filistinli insan hakları hizmetlerinin sağlık hizmetlerine göre İsrail hapishanelerinde 90'ı kadın ve 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 350 Filistinli bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, 17 Eylül 2026'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail'de Gazze Şeridi'ne saldırıların Ekim 2023'ten itibaren başladığı ve bu yana İsrail hapishanelerinde kimlikleri tutulan 92 Filistinli esirin hayatını kaybettiği bildirilmişti.