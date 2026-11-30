Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak. Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek

İlk toplantıda takvim belirlenecek

Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

Karar 31 Aralık'a kadar açıklanacak

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 28 bin 75 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, kesintiler düştüğünde net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.