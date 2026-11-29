A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'yı konuk etti.
Ay-yıldızlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Metecan Birsen ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.
Çekişmeli geçen ilk çeyrek 24-23'lük skorla İzlanda'nın oldu.
Konuk ekip, 46-43'lük skorla ilk devreyi önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte etkili oyunla 30 sayı üreten ay-yıldızlılar son bölüme 73-67 üstünlükle girdi.
Öte yandan A Milli Takım'da ilk profesyonel maçına çıkan 17 yaşındaki Ömer Kutluay, üçüncü çeyrekte ilk sayılarını kaydetti.
Dördüncü periyotta farkı iyice açan 12 Dev Adam, parkeden 101-83 galip ayrıldı ve elemelerdeki 9. galibiyetine imza attı.
12 Dev Adam, elemelerde oynadığı ilk 8 maçın tamamını kazanmış ve Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım olmuştu. Ay-yıldızlılar tek yenilgisini 26 Kasım'da İtalya karşısında yaşadı.
Milliler sıradaki maçında 26 Şubat 2027'de Litvanya'ya konuk olacak.