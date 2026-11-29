Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşımını alıntılayarak bu alanda yürütülen mücadeleye yönelik değerlendirmede bulundu.

Ülkemizi uyuşturucu ticaretinin hedefi ve geçiş güzergâhı hâline getirmek isteyen suç şebekelerine karşı devletimizin tüm kurumları, güçlü bir koordinasyon, kararlılık ve tavizsiz mücadele anlayışıyla görev yapmaktadır. Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Adalet Bakanlığımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen bu mücadelede, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir fedakârlıkla çalışmaktadır. Ülkemizi suçtan, gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak adına görev yapan tüm kurumlarımıza ve kahraman personelimize ben de yürekten şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye’nin güvenliğini, milletimizin huzurunu ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. ???????? — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 29, 2026

Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinin hedefi ve geçiş güzergahı haline getirmek isteyen suç şebekelerine karşı devletin tüm kurumlarının güçlü bir koordinasyon, kararlılık ve tavizsiz mücadele anlayışıyla görev yaptığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Adalet Bakanlığımız ile Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen bu mücadelede, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ülkemizi suçtan, gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak adına görev yapan tüm kurumlarımıza ve kahraman personelimize yürekten şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin huzurunu ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."