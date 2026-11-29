Sıcaklık 6 ila 10 derece birden düşecek, soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Yeni haftada, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, vatandaşları "Yağışların pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olmasını beklediğimizden sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleriyle uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 32 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Yağışlar kıyılarda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağmur şeklinde olurken iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara, kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar beklendiğini, saatteki hızın 80 km olarak görülebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve İzmir'de yağmur, Ankara'da kar bekleniyor

Yeni haftada Ankara'ya da kar geliyor. Yağışların salı günü başlayacağı tahmin ediliyor.

Yüksel, yağışların İstanbul ve İzmir'de ise 3 gün boyunca etkili olacağını aktardı:

"İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla yağmur bekliyoruz, yağışlar çarşamba günü biraz kuvvetli olabilir. İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca hava çok bulutlu, salı günü bir sağanak beklentimiz var."