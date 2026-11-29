İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu.

Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

Araçlar su altında kaldı

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Havadan görüntülendi

Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda kişi kurtarıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar ile prefabrik yapıların da bulunduğu arazilerin su altında kaldığı bölgeyi ziyaret etti.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde taşkınların meydana geldiğini belirten Gül, yeni taşkınların olmaması için taşkın sebepleriyle ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Valilikten açıklama: 66 kişi kurtarıldı

İstanbul Valiliği, Çatalca’da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde toplam 66 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Çatalca’da sele neden olmuştur. Selin etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda yapılmış olup çalışmalarda 8 bot, 34 araç, 115 personel görev yapmıştır. Çalışmalar kapsamında; Karamandere mevki araç üzerinde 2 kişi, Karacaköy mevkinde servis içerisinde 14 kişi, Ormanlı mevkinde toplam 15 kişi, Karacaköy İzzettin Çiftliği 4 kişi, Karacaköy Bölgesinde 4 Kişi, Karamandere Nusrettin Çiftliği Bölgesinde 20 kişi, Karacaköy Resul SayınÇiftliği bölgesinde 7 kişi, Olmak üzere toplam 66 kişi kurtarılmıştır."