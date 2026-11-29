Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadının kurye tarafından darbedilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Olayı üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Gürlek, çalışmalar sonunda kuryenin yakalanarak adliyeye sevk edildiğini ve ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Gürlek şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz. Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır."