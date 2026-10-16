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Gündem
TRT Haber 16.10.2026 12:29

İstanbul'da can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'da şiddetli yağış sonrası yaşanan afette can kaybı 4'e yükseldi.

İstanbul'da can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.

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46 bin kişi İstanbul için seferber oldu: Sahada son durum ne?

Meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısısı Sarıyer'de köprünün altında bir kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla 4'e yükseldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde, cesedin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

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